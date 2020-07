Milano, dopo il colpo in casa incrocia per strada i carabinieri: ladro arrestato

Era in sella a una bicicletta con due grossi borsoni a tracolla e, inoltre, stava trascinando un'altra bici. Pensava di arrivare a casa ma per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì in via Broni a Milano (zona Vigentino) dove i militari del nucleo radiomobile hanno arrestato con l'accusa di furto un 27enne egiziano.

Tutto è iniziato quando la "gazzella" ha incrociato il giovane. In un attimo i militari hanno capito che qualcosa non andava e lo hanno subito fermato e controllato. In poco tempo hanno capito che il giovane aveva rubato tutto da una casa di via Broni dove era entrato scavalcando la cinta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La refurtiva (circa 2.500 euro di attrezzi sportivi) è stata restituita al legittimo proprietario mentre il 27enne, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di furto.