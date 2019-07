Incidente a Milano, scooterista travolto da un'auto in via Spaventa: è grave

È stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano lo scooterista che è rimasto ferito in un incidente in via Spaventa a Milano nel pomeriggio di venerdì 26 luglio (zona Morivione).

Tutto è accaduto intorno alle 14.10 all'altezza del civico 19, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dell'uomo, in sella a un Piaggio Quadro, sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, stabilizzato, è stato accompagnato al pronto soccorso in codice rosso: avrebbe riportato un trauma al polso, al ginocchio e alla spalla.

L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara ed è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto appreso da MilanoToday sembra che l'uomo sia stato travolto da un'auto.