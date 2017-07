Uomo completamente nudo gira a piedi per Milano

Panico a Milano, in via Antonini, nel pomeriggio del 28 luglio per un uomo che circolava a piedi completamente nudo.

Il fatto alle tre del pomeriggio. Sul posto si sono recate diverse pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale di Milano, almeno cinque secondo le informazioni pervenute a MilanoToday.

I militari hanno bloccato l'uomo, risultato un nordafricano di circa 35 anni. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che, valutata la situazione, hanno deciso di portarlo al vicino ospedale San Paolo per gli accertamenti del caso.