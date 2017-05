Migranti, tensione dopo il blitz in stazione Centrale a Milano: vandalizzato circolo Pd

Nella notte tra domenica e lunedì 8 maggio è stata imbrattato l'ingresso del circolo Pd Angelo Vasallo in via Verro 44 a Milano, zona Vigentino. Tre latte di vernice rossa che hanno danneggiato la bacheca e rotto una targa appesa fuori dall'ingresso.

Non solo: sulle pareti è comparsa la scirtta «Speriamo non sia un caso isolato, basta retate». Un chiaro riferimento al blitz di martedì 2 maggio in Stazione Centrale quando 300 poliziotti hanno controllato a tappeto il piazzale accompagnando 52 persone (per la maggior parte migranti) in questura. Operazione che aveva creato una spaccatura all'interno del Partito Democratico di Milano. Inoltre la scritta rossa comparsa sul muro del circolo Dem sembra essere un richiamo esplicito a quanto aveva dichiarato il segretario del Pd Metropolitano Pietro Bussolati dopo il blitz: «Speriamo non si tratti di un'operazione episodica».

VIDEO | Il maxi blitz in una Centrale militarizzata

Proprio Bussolati ha postato sul proprio profilo le foto del raid vandalico dichiarando: «L'estremizzazione e la banalizzazione di un tema importante e complesso come quello dell'accoglienza genera atti vigliacchi come questi. Le scritte comparse questa notte sulla sede del circolo Vigentino sono la spia di un clima pesante e intollerante, ma questi metodi intimadatori e violenti non ci faranno cambiare idea. I nostri circoli rappresentano un luogo di democrazia e dibattito che, di sicuro, i protagonisti dell'atto vandalico di questa notte non conoscono».

Parole di solidarietà sono arrivate anche da altri circoli del Pd della città e dal Movimento 5 Stelle di Milano. Per martedì 9 maggio è stato organizzato un presidio davanti alla sede vandalizzata. Sul caso sta indagando la Digos di Milano.