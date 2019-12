Milano, ragazzini distruggono a sprangate un'auto del car sharing: denunciati dalla polizia

Sette ragazzini tra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati per danneggiamento: nella notte tra Natale e Santo Stefano hanno assaltato e distrutto un'auto del car sharing Share 'N Go in via Vittadini a Milano, alle spalle dell'Università Bocconi.

Tutto è accaduto intorno alle 23.30, come riferito da via Fatebenefratell. A segnalare il fatto alla questura sono stati proprio alcuni cittadini che stavano assistendo all'assalto. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato i giovani con una spranga in mano mentre stavano devastando l'automobile. Per loro è scattata una denuncia.