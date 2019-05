Rincasa e trova i ladri nell'appartamento: grande paura per un brasiliano a Milano

Trova i ladri nel suo appartamento. E' la brutta sorpresa vissuta da un cittadino brasiliano di 31 anni a Milano. Al suo rientro gli sconosciuti sono scappati dalla finestra attraverso la quale erano entrati.

I ladri 'beccati' nell'appartamento

Succede attorno alle 22 di giovedì, in via Rutilia, in zona Morivione. Il ragazzo, che vive con una coinquilina, ha raccontato alla polizia che da casa sono spariti tre computer ma che non è riuscito a raggiungere i malviventi.

Sul caso indagano gli agenti della questura.