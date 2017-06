Via Lampedusa, sgomberati gli edifici occupati dai senzatetto

Sgomberati gli stabili occupati in via Lampedusa, a sud di Milano, nella mattinata di martedì 13 giugno. In campo la polizia e la polizia locale, oltre alla protezione civile: coinvolto un numero ingente di personale delle forze dell'ordine. Le operazioni sono iniziate alle otto e mezza del mattino e non si sono verificati problemi di ordine pubblico.

Alcune persone si sono allontanate spontaneamente dal luogo. Verso le dieci e mezza sono iniziate le fasi di identificazione delle persone rimaste presenti, quasi tutte di origine nordafricana.

Gli stabili sono da tempo utilizzati come riparo da diversi senzatetto. "E' uno dei "buchi neri" delle nostre periferie", commentano Simone Enea Riccò e Alessandro Bramati, del Municipio 5.