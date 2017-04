Via Selvanesco, sgomberato campo rom vicino alla discarica abusiva

Sgomberata un'area privata occupata da alcuni rom in via Selvanesco, nel Parco Agricolo Sud Milano. L'intervento della polizia locale è stato effettuato nelle prime ore della mattinata di mercoledì 12 aprile.

Si tratta della stessa zona in cui - in un'area adiacente all'insediamento - era stata allestita una specie di "discarica abusiva", oggetto anche di una interrogazione parlamentare in passato, e segnalata frequentemen

te dalla cittadinanza per lo smaltimento di materiali di ogni tipo e anche per incendi.

«Il tema della sicurezza della cittadinanza non è negoziabile», commenta Simone Enea Riccò, presidente della commissione sicurezza del Municipio 5: «Ci stiamo battendo con tutte le nostre forze per chiudere i tanti "buchi neri" di illegalità presenti nelle periferie».

Negli anni passati, le forze dell'ordine e la polizia locale sono spesso intervenute in via Selvanesco, sia per la discarica sia per i micro-insediamenti di rom.