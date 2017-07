Serpente morde una bimba di 7 anni a Milano: "Non è il primo rettile che vediamo in cortile"

Sabato pomeriggio un serpente ha morso una bimba di 7 anni in via Piero Bottoni 17, in un caseggiato di case popolari a Sud di Milano.

Il rettile strisciava nel cortile dove la bambina stava giocando in compagnia della mamma. La piccola è stata portata in ospedale ed è stata tenuta in osservazione fino a domenica.

Paura e degrado

«Erano circa le 17.30 di sabato – racconta la mamma, Monica D’Amato, a Marianna Vazzana de Il Giorno – e stavamo tornando dalla piscina. Appena entrata in cortile la bimba si è imbattuta nel serpente, l’ho sentita urlare. Tempo pochi secondi ed è stata morsa. Abbiamo avuto molta paura, mio marito l’ha accompagnata al Pronto soccorso pediatrico De Marchi ed è rimasto con lei. I medici hanno contattato il Niguarda per un consulto e hanno sottoposto mia figlia a profilassi. In più sono arrivati alcuni agenti di polizia locale a registrare l’accaduto. Non ci voleva questo spavento: sono incinta, partorirò tra poco il mio quinto figlio».

«Siamo pieni di serpenti ma anche di topi e scarafaggi - racconta Dolores Cuccu, altra inquilina - e ormai ci conviviamo ma questa non è vita. Abbiamo mandato decine di segnalazioni con fotografie a MM Casa ma non cambia nulla. Siamo esasperati».

D'altro canto MM ha spiegato che l'edificio confina con un enorme campo-parco, per cui è molto semplice che i rettili arrivino da lì.