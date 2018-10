Rave party nell'ex Provveditorato: musica no stop per ore, rabbia residenti in via Ripamonti

Prima il rumore dei lucchetti tagliati. Poi, i camper e le auto. Quindi, la musica, praticamente ininterrotta.

Notte "di festa" tra via Ripamonti e viale Toscana a Milano, dove oltre cento giovani hanno organizzato un rave party che si è svolto all'interno dell'ex provveditorato agli studi, che si trova proprio al civico 42 di via Ripamonti.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, i primi caravan sono arrivati verso le 23.30 di sabato sera e sono entrati dal parcheggio al civico 3 di viale Toscana. In pochi minuti l'esterno dello stabile - novemila metri quadrati, abbandonato ormai da un decennio - si è riempito di macchine e camper e verso l'1 i giovani sono riusciti a fare il loro accesso nell'edifico.

Dopo circa mezz'ora è partita la musica, a tutto volume. All 18 di domenica, secondo quanto raccontato da un testimone, le casse stanno ancora "lavorando" e la musica si sente distintamente in tutti i palazzi vicini, dove i residenti - lo hanno raccontato loro stessi sui gruppi Facebook di quartiere - hanno fatto non poca fatica a dormire.

La polizia, allertata dai cittadini, è intervenuta nella tarda mattinata di domenica.

Foto - I camper fuori dal Provveditorato