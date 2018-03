Chiede informazioni a un passante: lui la sbatte per terra e la rapina

Aggredita, gettata a terra e rapinata nei dintorni di via Spadolini, periferia sud di Milano. E' successo nella notte di sabato 17 marzo nella zona del parchetto tra il locale Magazzini Generali e il quartiere residenziale. La vittima è una studentessa francese di 29 anni che, proprio nell'area verde, ha incrociato il malvivente chiedendogli una informazione, secondo quanto riferiscono i carabinieri.

Per tutta risposta l'uomo le avrebbe detto di seguirlo; al rifiuto della ragazza, quello l'avrebbe gettata per terra e le avrebbe portato via la borsetta, contenente cose di poco valore. La studentessa è stata poi soccorsa da alcuni giovani che stavano tornando ad una residenza universitaria nei pressi, a fine serata; il gruppetto ha avvertito i soccorsi e i carabinieri. La ragazza se l'è cavata con alcune medicazioni al Policlinico.