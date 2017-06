Rapina a mano armata in sala slot, poi la fuga in auto e l'arresto

Uno era sottoposto alla sorveglianza speciale, il complice all'affidamento terapeutico: insieme hanno rapinato una sala slot di via Ripamonti, armati di pistola e a volto coperto, portando via circa tremila euro. Il piano era preparato nei dettagli: i due malviventi hanno raggiunto con uno scooter (rubato) la sala slot, poi si sono allontanati a bordo dello stesso scooter, per abbandonarlo in via Barletta e salire su un'auto appositamente parcheggiata in precedenza.

Li ha "traditi" la folle corsa in auto lungo via Quaranta: una volante del Commissariato Scalo Romana li ha notati e si è messa all'inseguimento, che è proseguito per vari minuti in direzione Marco d'Agrate e poi lungo via San Dionigi, dove i due fuggitivi non hanno rispettato un "rosso".

All'incrocio successivo l'auto in fuga è rimasta bloccata in mezzo al traffico. Così uno dei due è sceso dall'auto e ha provato a proseguire la fuga a piedi, cercando di impugnare una pistola che teneva all'altezza della cintura. Un agente lo ha però bloccato sul posto. Nel frattempo un altro poliziotto si è avvicinato all'auto, ferma all'incrocio, e ha fatto per aprire la portiera, ma l'uomo al volante è riuscito a ripartire a razzo, trascinando l'agente per alcuni metri.

Alla fine però anche l'auto è stata bloccata. I poliziotti hanno trovato, all'interno, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, due buste con tremila euro in banconote e monete, due caschi da motociclista e alcuni capi d'abbigliamento. Le successive analisi dei filmati di sorveglianza in prossimità della sala slot hanno mostrato che si trattava proprio dei rapinatori. Così i due sono stati arrestati: si tratta di due italiani, C.M. (34enne) e P.C. (39enne). Entrambi sono risultati pregiudicati: il più giovane è quello che era sottoposto alla sorveglianza speciale, l'altro all'affidamento terapeutico.