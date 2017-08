Lo minacciano con le forbici, lo scaraventano fuori dall'auto e scappano: un arresto

Si sono avvicinati mentre era seduto al posto guida della sua Lancia Y, poi gli hanno puntato un paio di forbici alla gola, lo hanno scaraventato fuori dall'abitacolo e sono scappati. Sono stati attimi di terrore per un cittadino italiano di 61 anni, rapinato della sua auto nella notte tra domenica e lunedì 7 agosto in via Briano a Milano (zona Vigentino). La notizia è stata resa nota dalla questura.

I rapinatori — tre uomini, alcuni italiani, altri con accento dell'est Europa — sono scappati verso il centro della città. Per uno di loro, un pregiudicato italiano di 44 anni sono scattate le manette con l'accusa di rapina. Gli agenti della polizia di Stato, intervenuti sul luogo del delitto dopo la segnalazione del 61enne, sono riusciti a rintracciare l'auto in via Vigevano (zona Porta Genova).

Accompagnato sul posto il proprietario dell'auto ha ritrovato l'utilitaria. Non solo, ha riconosciuto anche il volto di uno dei rapinatori in un uomo che si aggirava nelle vicinanze. Resosi conto di essere alle strette ha tentato di allontanarsi, ma è stato inseguito e ammanettato dagli agenti della Questura. È stato ristretto nella casa circondariale di San Vittore con l'accusa di rapina.

Per il momento i due complici non sono stati individuati e non è ancora chiaro perché il trio si era impossessato dell'auto. Un episodio simile, che ha visto protagonisti due malviventi, è avvenuto quasi negli stessi istanti in via Marco d'Agrate dove un uomo di 44 anni è stato minacciato con una pistola e rapinato della sua automobile, una Skoda Octavia.