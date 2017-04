Darsena: bimbo di 5 anni scivola in acqua, salvato da un poliziotto

Attimi di grande paura per un bimbo di 5 anni che è scivolato in Darsena e ha rischiato di annegare, domenica pomeriggio.

E' stato un sostituto commissario di polizia - libero dal servizio - a gettarsi in suo soccorso e a salvarlo. Secondo quanto riportato dalle prime testimonianze, la mamma stava passeggiando in compagnia dei due figli, entrambi minori, in piazza XXIV Maggio, quando improvvisamente il piccolo di 5 anni è scivolato in acqua, scappando dal controllo della donna.

Subito è stato chiamato aiuto. Il poliziotto è intervenuto immediatamente: ha afferrato il piccolo e lo ha tratto in salvo, grazie anche alla collaborazione di un cittadino, che poi si è allontanato. Per gli accertamenti medici il bambino è stato trasportato, in codice verde, alla clinica pediatrica De Marchi.

Sul posto, inviata da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), un'ambulanza.