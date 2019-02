Milano, precipita nel vuoto mentre installa un lampadario su un terrazzo: grave un operaio

Avrebbe perso l'equilibrio mentre lavorava su una scala. E sarebbe caduto nel vuoto. Grave incidente giovedì mattina a Milano, dove un operaio di ventotto anni è precipitato facendo un volo di circa dieci metri.

Stando a quanto appreso, il 28enne - dipendente di una ditta di ristrutturazioni - stava installando un lampadario su un terrazzo di una casa in via privata Tirso, una traversa di via Ripamonti. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato al Niguarda: le sue condizioni sono giudicate gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile, che sono ora al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.

Altri due incidenti sul lavoro erano avvenuti poco prima. Il primo verso le 7.30 in una ditta chimica di Marcallo con Casone, dove un uomo di cinquanta anni è stato "travolto" da una fiammata mentre puliva un reattore. Qualche ora dopo, invece, tre operai sono rimasti feriti in un'azienda di Gaggiano dopo essere stati colpiti da un tubo di plastica che si è staccato da un silos.