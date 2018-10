Per scappare dalla polizia si tuffa in un canale, ma sbatte e si 'spacca' la testa: uomo arrestato

Ormai in trappola, ha cercato un'ultima, disperata, fuga. Ma gli è andata molto male.

Un uomo di trentatré anni - un cittadino marocchino con precedenti - è stato arrestato all'alba di giovedì dalla polizia. Verso le 5, il 33enne - alla guida di una Renault Megan - ha ignorato l'alt di una Volante in zona Porta Romana e ha dato il là a un inseguimento terminato in via Pismonte.

Lì, stando a quanto riferito dalla stessa Questura, il fuggitivo è sceso dalla macchina, si è inoltrato in un campo e poi si è tuffato in un piccolo canale nella speranza di scappare. L'uomo, però, ha sbattuto con violenza la testa e si è procurato una ferita al capo, tanto che i poliziotti hanno dovuto chiamare un'ambulanza, che lo ha poi trasportato al Policlinico.

Dopo l'identificazione, è emerso che a carico dell'uomo c'era da pochi giorni un ordine di carcerazione dopo la sospensione dell'affido ai servizi sociali per una precedente condanna. A quel punto gli agenti lo hanno arrestato. Per lui è anche scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.