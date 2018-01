Ruba una moto, fugge dalla polizia e cade: 25enne arrestato dopo un inseguimento

Un ragazzo di venticinque anni, italiano e con precedenti, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Verso le tre, secondo quanto accertato dagli uomini delle Volanti della Questura di Milano, il giovane ha forzato il blocco di accensione di una moto che era parcheggiata in piazzale Gabriele Rosa e l'ha rubata. In via Friuli, però, la sua strada si è incrociata con quella della polizia, che lo ha notato mentre viaggiava accanto a una macchina con un uomo a bordo.

Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, il venticinquenne ha accelerato dando il via a un lungo inseguimento. Il motociclista ha quindi imboccato, a velocità sostenuta e rischiando di causare diversi incidenti, corso Lodi, via Filippetti e via Ripamonti. All'altezza di via Virgilio Ferrari, il ladro ha perso il controllo del mezzo e, dopo essere sbattuto contro il marciapiede e la Volante, è caduto al suolo.

A quel punto per lui sono scattate le manette. La moto è stata poi restituita al proprietario.