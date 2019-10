Incidente in viale Ortles a Milano, travolta da un'auto mentre attraversa la strada: è grave

È stata ricoverata in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele la 33enne che nella serata di sabato 19 ottobre è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale in viale Orltes a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 19, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, ma secondo quanto trapelato sembra che la donna, cittadina etiope, abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e sia stata travolta da una Citroën.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La 33enne, stabilizzata dai sanitari, è stata poi accompagnata d'urgenza al San Raffaele, le sue condizioni sarebbero critiche.