Incidente in via Tibaldi a Milano, ragazzo in ospedale dopo lo schianto con un taxi

È stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di Città Studi il motociclista di 24 anni che è rimasto ferito in un incidente con un taxi nel pomeriggio di martedì all'incrocio tra viale Tibaldi e via Carlo Bazzi a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 14,15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia Locale ma secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane sia rovinato a terra dopo una collisione con un'auto del servizio pubblico.

Inizialmente le condizioni del giovane erano apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del giovane si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Per I rilievi che determineranno l'esatta dinamica dello schianto sono intervenuti gli agenti di Piazza Beccaria, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte della carreggiata è stata chiusa al traffico causando qualche disagio alla circolazione.