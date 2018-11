Follia a Milano: tre baby rapinatori sparano contro la polizia dopo il colpo in farmacia

Hanno rapinato una farmacia puntando una pistola contro la vittima. Poi, sono scappati - in tre - su uno scooter rubato. Quindi, dopo essersi schiantati, hanno aperto il fuoco con quella stessa pistola contro gli agenti per assicurarsi una via di fuga. Ma alla fine, dopo ore di vera e propria caccia all'uomo, almeno due di loro sono stati fermati.

Serata folle quella di martedì al Gratosoglio, teatro di una rapina e di una sparatoria che ha visto coinvolti tre baby malviventi e la polizia.

Tutto è iniziato verso le 21, quando il gruppetto è entrato nella farmacia di via Boifava e ha rubato qualche centinaio di euro minacciando la farmacista con la pistola. A quel punto, i ragazzi - due uomini e una donna - sono saliti a bordo di un motorino e sono scappati. Sulla loro strada, all'altezza di via Boifava, hanno incrociato una macchina del Commissariato e da lì ne è nato un inseguimento, che è terminato quando i giovani si sono schiantati contro un ponte pedonale.

In quel momento - racconta Cesare Giuzzi sul Corriere - uno di loro ha sparato alcuni colpi di pistola contro i poliziotti - che non hanno risposto al fuoco -, è fuggito per i campi e si è tuffato nel Lambro. La sua fuga è terminata circa quattro ore dopo, quando si è presentato all'Humanitas di Rozzano per farsi medicare: è probabile, quasi certo, che si sia ferito da solo mentre armeggiava l'arma contro gli agenti.

I poliziotti - che erano subito riusciti a fermare la ragazza del gruppo - lo hanno bloccato e ora si trova piantonato in ospedale. Gli stessi agenti hanno anche fermato i due ragazzi che lo avevano accompagnato al pronto soccorso: loro - sui cui sono ora in corso indagini - hanno raccontato di averlo trovato in strada, in via Baroni, ferito e a torso nudo e di averlo accompagnato lì.

Il lavoro del Commissariato prosegue ora per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e per individuare il terzo uomo della banda.