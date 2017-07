Rissa a colpi di cocci di vetro: due arresti nel palazzo occupato

Due persone sono state arrestate per una rissa che ha coinvolto anche altre persone che però si sono dileguate all'arrivo della polizia.

E' successo nel pomeriggio del 12 luglio in via Feraboli, quartiere Gratosoglio, presso uno stabile in ristrutturazione spesso occupato abusivamente.

I due arrestati non erano riusciti a scappare a causa delle ferite che avevano riportato. Entrambi sono stati infatti portati in ospedale in codice giallo. Uno, più serio, ha 22 anni e precedenti per droga: è stato ricoverato al San Carlo in osservazione con una ferita alla gamba. Aveva perso molto sangue. L'altro, 26 anni e incensurato, è stato portato all'Humanitas e dimesso in serata con venti giorni di prognosi, dunque ora si trova a San Vittore.

Ignote le ragioni che hanno scatenato il tafferuglio. La questura riferisce comunque che i due, e sicuramente anche gli altri, avevano bevuto un po' troppo. Tra le altre cose si sono colpiti anche con frammenti di vetro.