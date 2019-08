"Milano non è Roma, i rifiuti non si raccolgono così": è scontro tra palazzo Marino e Aler

Esplode il "caso Gratosoglio" a Milano, quartiere che da tempo fa i conti con una raccolta rifiuti evidentemente inadeguata. L'ultimo capitolo della storia lo ha scritto Marco Granelli, assessore alla mobilità e ambiente di palazzo Marino, che ha commentato l'arrivo - per lui non sufficiente - di ventidue nuovi cassonetti posizionati in strada in via Costantino Baroni.

"È un piccolo passo avanti - le parole di Granelli - ma Aler è troppo lenta e non ha potenziato il servizio di raccolta interno. Posizionati solo i primi 20 dei 45 cassonetti provvisori per la raccolta rifiuti all'interno del quartiere Aler. Ancora pochi, Aler non ha definito ancora le altre localizzazioni. Giovedì 1 Agosto c'è stato un incontro tecnico convocato dal Comune di Milano area ambiente con Aler e Amsa. Il Comune - ha spiegato l'assessore - ha sollecitato Aler a definire le altre località e a intensificare la raccolta interna. È poi necessario che Aler definisca le strutture definitive di raccolta rifiuti interne".

E ancora: secondo Granelli i cassonetti non vanno bene "perché non siamo a Roma e qui la raccolta non si fa con i cassonetti in strada. È un anno che attendiamo e non si può ancora aspettare. In tutta Milano il sistema porta a porta funziona, bisogna che Aler si organizzi e faccia funzionare anche a Gratosoglio", l'attacco dell'inquilino di palazzo Marino.

"Comune e Amsa sono in campo per aiutare e supplire nell'immediato, per ridurre il disagio ai cittadini, ma non si può continuare così. Il comune verificherà con Amsa gli impegni di Aler nei prossimi giorni. L'assessore regionale Bolognini mantenga gli impegni presi in quartiere un mese fa - ha concluso Granelli -, i cittadini dei quartieri Aler non sono di serie B".