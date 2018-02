Rapina a mano armata in via Feraboli: sale in auto e prende zaino a ragazza

Attimi di vero terrore per una ragazza di 24 anni, nella serata del 9 febbraio, nel quartiere del Gratosoglio. Mancavano alcuni minuti a mezzanotte: la giovane si trovava a bordo della propria auto, ferma, all'incrocio tra via Minerbi e via Feraboli quando un uomo, improvvisamente, ha aperto la portiera del lato passeggero ed è salito in macchina. Aveva un casco integrale e quindi la 24enne non ha poi potuto descriverlo alle forze dell'ordine.

Lo sconosciuto le ha puntato la pistola e le ha intimato di consegnargli ciò che aveva. La ragazza, spaventatissima, gli ha dato uno zainetto con dentro 30 euro, documenti, bancomat e oggetti personali. L'uomo, preso lo zainetto, è sceso di corsa dall'auto e ha fatto perdere le sue tracce.

Indaga la polizia.