Scappa dalla polizia a folle velocità con una Citroen rubata: si schianta contro due auto

Folle inseguimento per le strade di Milano nel pomeriggio di martedì. Protagonista un ragazzo italiano di 21 anni, alla guida di un'auto rubata.

L'inseguimento

Tutto comincia alle 16.30, in via Pietro Boifava, zona Chiesa Rossa. Gli agenti sulla volante notano un uomo sospetto a bordo di un'auto che risulta essere stata rubata. Davanti all'alt della polizia, il giovane pluripregiudicato non esita a premere a fondo il pedale dell'acceleratore della Citroen su cui viaggiava.

Da via Boifava si passa a via Sant'Abbondio, poi via dei Missaglia, in direzione Sud. Nella fuga - durata una ventina di minuti - il malvivente tampona altre due vetture, prima di abbandonare l'auto nelle campagne tra Lacchiarella e Basiglio per cercare di scappare a piedi. Prima di essere arrestato.

Addosso all’uomo e sull'auto non è stato trovato nulla. Il ragazzo, residente a Segrate, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.