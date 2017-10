Scappa dalla polizia a bordo di un'auto rubata: durante l'inseguimento c'è una sparatoria

Ha finito la sua corsa andando a sbattere contro un'auto parcheggiata. La sua fuga, a quel punto, è proseguita a piedi per i campi e nel buio delle risaie i residenti hanno sentito chiaramente diversi colpi d'arma da fuoco. A sparare - stando alle testimonianze raccolte da Milanotoday - sono stati i poliziotti, probabilmente nel tentativo di far desistere l'uomo.

Teatro dell'accidentato inseguimento è il quartiere Basmetto, zona Gratosoglio di Milano. Mercoledì sera intorno alle 22, diverse volanti della polizia inseguono un uomo alla guida di una Suzuki Ignis nera che scappa a folle velocità.

Il fuggiasco - la cui identità non è ancora nota - è stato poi bloccato poche centinaia di metri dopo la sua corsa a piedi. E caricato su una delle quattro volanti arrivate sul posto, precisamente, in via Gianluigi Banfi.