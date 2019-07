Ruba uno scooter, poi scappa appena vede la polizia. Infine prende a calci la portiera della volante

Gli agenti stavano pattugliando via Montegani, nel quartiere Stadera, sabato sera intorno alle undici quando si sono imbattuti in due giovani in sella ad altrettanti scooter che, alla vista della volante, si sono dati immediatamente alla fuga, temendo evidentemente un controllo.

La polizia si è lanciata all'inseguimento dei fuggitivi ed è riuscita a bloccarne uno in via della Chiesa Rossa (risulterà italiano di 21 anni). Il giovane, però, vistosi senza scampo, ha cominciato a sferrare calci alla portiera della volante per impedire agli agenti di scendere dalla vettura.

Alla fine i poliziotti sono riusciti comunque a scendere e lo hanno bloccato. Ma il 21enne è riuscito a liberarsi e ha fatto per scavalcare una recinzione, finendo bloccato di nuovo dagli uomini in divisa che lo hanno arrestato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Da una successiva verifica, lo scooter è risultato rubato poco prima nei paraggi dello Stadera. Questo forse il motivo per cui il giovane non avesse alcuna intenzione di farsi controllare.