Picchia l'anziana madre perché non gli dà soldi: arrestato figlio di 49 anni in via Baroni

Stava picchiando la madre perché non gli dava soldi. Non era la prima volta e pochi giorni prima - 28 settembre - era stato denunciato dalla donna, una signora di 82 anni. Per questa ragione è finito in manette un uomo di 49 anni, italiano.

Questa storia di violenza familiare si è consumata in via Baroni, a Milano. A chiamare la polizia è stata la donna.

Gli agenti trovano il figlio sulle scale del condominio in attesa che l'anziana, picchiata poco prima in strada, gli aprisse la porta. Quando la signora apre, nonostante ci siano davanti i poliziotti, l'uomo la minaccia e prova ad aggredirla di nuovo ma viene bloccato dagli agenti, uno dei quali riporta una contusione per un giorno di prognosi. Il 49enne è stato portato in carcere con l'accusa di violenza e maltrattamenti in famiglia.