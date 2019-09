Gratosoglio, nuova area verde: è il 12esimo intervento in 5 anni in via Baroni

Il Gratosoglio è sempre più verde. Si è concluso in questi giorni, alla vigilia della Milano Green Week, l'ultimo di dodici interventi sul verde che hanno visto la luce negli ultimi anni cinque in via Costantino Baroni.

«Grazie al contributo dei privati che sempre più spesso ci aiutano nella gestione del verde, riusciamo a investire circa tre quarti delle risorse pubbliche per interventi in aree meno centrali della città come in via Baroni - dichiara l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran -. Rafforzare la dotazione di aree verdi per grandi e bambini è fondamentale per la qualità della vita nei quartieri, lavoriamo quindi per rendere sempre più capillari e complementari gli interventi».

Nuovi giochi per i bambini

All'altezza del civico 45 sono arrivati in questi giorni nuovi scivoli, altalene, giochi a molla e pavimentazione antitrauma per divertirsi in sicurezza. La nuova area giochi sorge a fianco dello skate park realizzato nel 2015, dell’area cani realizzata nel 2016 e del campetto da mini calcio realizzato nel 2018. Sempre l’anno scorso in via Baroni 36, in adiacenza della scuola, è stato riqualificato il campo da basket e posata una casetta per l'orto con nuove piantumazioni.

Pulizia Lambro Meridionale

Proseguendo lungo la via, da un lato si trova un nuovo campo giochi realizzato nel 2015 all’altezza di via Saponara, in via Baroni 85 è stata riqualificata l’area gioco adiacente la scuola materna mentre al 228, presso la comunità Oklahoma per ragazzi in difficoltà, sorgono un nuovo campo da basket (2018) e un nuovo prato verde per correre e giocare (2018). Infine all’altezza del civico 190, l’anno scorso è stato realizzato un intervento di pulizia e bonifica sulle sponde del Lambro Meridionale.