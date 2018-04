Milano, borseggia una passeggera sul filobus della linea 91: ladro arrestato in viale Tibaldi

Dopo aver borseggiato il cellulare ad una passeggera di un autobus, sperava di farla franca ma è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti di passaggio. Succede martedì sera, a bordo della notissima linea 91 Atm.

A finire nei guai è un cittadino tunisino di 33 anni. Il ragazzo, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stato bloccato mentre cercava di fuggire all'altezza di viale Tibaldi e via Meda. L'accusa contro il borseggiatore è quella di furto aggravato.

La linea circolare di Milano, purtroppo, non è nuova ad episodi del genere. L'ultimo episodio è del 9 aprile. A finire in manette in quell'occasione è stato un malvivente marocchino, arrestato grazie ad un altro passeggero nordafricano, che lo ha inseguito e bloccato.