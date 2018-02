Milano, nasconde hashish nei giardinetti accanto a scuola: 17enne beccato dalla polizia

Un ragazzo di 17 anni è stato beccato dalla polizia di Milano con circa 30 grammi di hashish a scuola. Per questo motivo il giovanissimo è indagato in stato di libertà.

E' uno dei risultati ottenuti durante il consueto servizio di controlli di polizia presso gli istituti scolastici di Milano. In questo caso si tratta di una scuola di competenza degli agenti del Commissariato Scalo Romana.

I poliziotti hanno notato un ragazzo che armeggiava con fare sospetto nei giardini adiacenti al plesso scolastico in zona Tibaldi. Quando si è trovato davanti gli uomini in divisa, il 17enne ha consegnato un borsello di colore rosso e nero all'interno del quale c'era un involucro di cellophane bianco con sei pezzi di hashish.

Dopo averla spontaneamente consegnata il ragazzo ha dichiarato di averla acquistata in un parco in zona San Siro per un esclusivo uso personale.