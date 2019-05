Becca due baby ladri 14enni che si aggirano nel palazzo, chiama la polizia e li fa arrestare

Avevano in tasca alcuni arnesi da scasso, con una scusa erano riusciti a farsi aprire il portone di un palazzo e stavano gironzolando tra i corridoi di un condominio di Corso Lodi a Milano. Per loro sono scattate le manette, arrestati dagli agenti della questura di Milano. È successo nel pomeriggio di giovedì 30 maggio, nei guai due 14enni di etnia Rom, entrambi destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Genova.

Smascherati dal condomino e arrestati dalla polizia: i fatti

Tutto è iniziato intorno alle 15.30 in Corso Lodi quando i due — come riferito dalla questura — hanno citofonato a un condomino e con una scusa sono riusciti a farsi aprire. Dopo pochi minuti l'uomo che aveva aperto il portone si è insospettito dell'atteggiamento dei due ragazzini che nel frattempo avevano iniziato a gironzolare per il palazzo e così ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato e perquisito i due, proprio durante la perquisizione sono saltati fuori i "ferri del mestiere". Nessuna porta del palazzo, invece, era stata forzata.

Quando sono stati accompagnati in via Fatebenefratelli per l'identificazione è emerso il loro passato e i loro precedenti, oltre a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Genova. Per i due ragazzini, entrambi residenti nel campo nomadi di via Monte Bisbino (Baranzate), sono scattate le manette.