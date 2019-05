Perde conoscenza dopo caduta da cavallo: ragazza intubata e portata in ospedale

Sfiorata la tragedia mercoledì mattina in un centro ippico della periferia sud di Milano, in via Macconago (zona Ripamonti): una giovane è stata portata d'urgenza in ospedale dopo una caduta da cavallo.

La ragazza, che ha 19 anni, è caduta mentre si stava allenando nelle strutture del Centro Ippico Milanese. E' successo intorno alle undici e venti della mattinata. Nella caduta, ha battuto la testa e ha perso conoscenza.

Perde conoscenza: ricoverata in ospedale

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica: proprio l'automedica ha trasportato la giovane in codice rosso e intubata al San Raffaele, dove è tuttora ricoverata. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.