Fusti e bidoni abbandonati nei campi, vicino a un'area per l'agricoltura biologica

Il Parco Sud torna ad essere scenario di discariche abusive improvvisate, nei campi o ai margini delle stradine che sono ancora Milano ma sono già campagna. La denuncia (fotografica) arriva da diversi cittadini, che si sono rivolti ai consiglieri di Municipio e del Comune per chiedere aiuto. Così, per esempio, Giuseppe Fiorentino, presidente dell'associazione genitori della scuola Damiano Chiesa.

Ma il problema delle mini discariche del Parco Sud è ormai pluriennale. Nel 2018 era stato messo in luce il deposito di via Selvanesco e ora è la volta di via dell'Assunta, zona Vigentino, dove sono comparsi fusti e bidoni chimici e copertoni e pezzi di auto in grande quantità. E qualcuno pensa subito ai rom: «Sarà un caso ma a pochi metri c'è il campo di via Vaiano Valle e, proprio fuori dal campo c'è una discarica immensa», commenta Rosa Di Vaia, consigliera di Forza Italia del Municipio 5.

«La zona è off limits, mancano le condizioni sanitarie e i bambini giocano in mezzo ai rifiuti», prosegue la consigliera. Attacca Vera Cocucci, consigliera a Mediglia e in Città Metropolitana: «Più che individuare zone a parco naturale sarebbe opportuno investire risorse nei controlli sull'esistente, anche con telecamere mobili nascoste nei punti più colpiti».

Area destinata ad agricoltura bio

«E pensare che l'area agricola di via dell'Assunta è stata assegnata a una cooperativa sociale per realizzare coltivazioni biologiche», conclude Alessandro De Chirico, consigliere comunale a Milano per Forza Italia: «Invitiamo il sindaco Beppe Sala ad organizzare una scampagnata a Vaiano Valle. In qualche area del Parco Sud ci sono vere e proprie bombe ecologiche e occorrerebbe destinare una quota del bilancio del Comune alle bonifiche delle aree agricole».