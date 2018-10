Grave incidente sull'Autostrada A7: braccio amputato al conducente di un furgone

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Di certo sono evidenti e gravissime le sue conseguenze: un uomo, il conducente di un furgone, con un braccio amputato e ricoverato all'ospedale Niguarda in rianimazione.

A riportare l'episodio è l'Azienda regionale emergenza urgenza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23 di martedì, lungo l'Autostrada A7, in direzione Genova, nel tratto 'cittadino', all'altezza di Assago Milanofiori.

Sul posto sono intervenuti i medici e soccorritori con ambulanza e automedica. Da codice giallo, l'intervento è diventato rosso quando il personale del 118 si è sincerato delle condizioni del paziente, un uomo italiano di 44 anni. Non è chiaro come, forse aveva il braccio fuori dal veicolo in quel momento, l'arto del ferito è rimasto amputato.

Nello schianto è rimasto coinvolto solo il furgone guidato dal 44enne. La polizia stradale è intervenuta per fare i rilievi.