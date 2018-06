Metanfetamine, ketamina e cocaina pronte da spacciare: arrestati tre ragazzi, uno ha 17 anni

Domenica sera di "straordinari" per i carabinieri del comando provinciale di Milano, che hanno passato al setaccio il quartiere Vigentino riuscendo a togliere dalle strade ottantasette dosi di droga e a fermare tre spacciatori.

Nella rete dei carabinieri sono infatti finite tre persone, tutte arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: si tratta di due italiani di ventuno e diciassette anni e di un cittadino albanese di ventitré.

I pusher, fermati in tre momenti diversi, sono stati trovati in possesso di venti grammi di Mdma - già divisi in 65 dosi -, nove grammi di ketamina - 15 dosi - e quattro grammi di cocaina, suddivisa in sette bustine.

I due italiani sono finiti agli arresti domiciliari, mentre l'albanese è stato portato in carcere in attesa del processo per direttissima.