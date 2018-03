Rapina cinque farmacie in pochi giorni: ladro sempre vestito uguale, tradito da Facebook

Ha rapinato cinque farmacie di Milano in pochissimi giorni. E' stato fermato dalla polizia martedì, grazie al suo profilo Facebook. In manette è finito C. A., cittadino italiano di 48 anni.

A scovare il rapinatore sono stati gli investigatori del Commissariato Porta Ticinese. Le indagini sono iniziate dopo la rapina compiuta del 22 febbraio in una farmacia in viale Bligny. Poi è statala volta di via Rimini, il 27 febbraio. L'indomani - così come il primo e il 3 marzo - ha poi rapinato la stessa farmacia di via Boifava.

I filmati degli esercizi rapinati, la descrizione delle vittime e il fatto che l'uomo agisse sempre vestito nello stesso modo hanno permesso ai poliziotti di individuarlo velocemente. A tradirlo, in particolare, sono state le foto del suo profilo Facebook passate al setaccio dagli agenti. Nella sua abitazione sono stati ritrovati gli abiti usati duranti i colpi.