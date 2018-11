Banda di 5 ragazzini pesta e rapina le vittime: tre colpi in mezz'ora

Una gang di 5-6 individui, tutti secondo le testimonianze giovanissimi, hanno commesso tre rapine ai danni di altrettanti giovani nell'arco di mezz'ora nella notte tra sabato e domenica in zona Morivione-Lodi a Milano.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il gruppetto ha avvicinato per primo un 26enne italiano in piazzale Lodi. La vittima è stata picchiata con calci e pugni e poi rapinata dello smartphone e del portafogli.

10 minuti più tardi seguendo lo stesso copione la banda ha aggredito in via Pietrasanta un 18enne italiano al quale ha portato via il portafogli. Non paghi, alle 3.10 al 112 è arrivata una chiamata per un terzo episodio analogo in via Pompeo Leoni: un altro italiano neo maggiorenne aveva segnalato di essere stato picchiato e poi rapinato di 45 euro da un gruppetto composto da 5-6 individui.

Tutte e tre le vittime, che sono state soccorse sul posto dal 118 e hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso, hanno descritto i rapinatori come di probabili origini nordafricane. Indagano i carabinieri che sono intervenuti in tutti i tre casi.